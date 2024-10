ABI, Patuelli: risparmio cruciale per sviluppo, tutelarlo meglio

(Teleborsa) - Il risparmio degli italiani, quandoLo ha affermato il presidente dell'Abi,nel suo intervento alla 100esima giornata mondiale del risparmio, organizzata a Roma dall'Acri. Ma il risparmio "va meglio tutelato, anche perché i prestiti si fanno con la stabile liquidità derivante dal risparmio ben investito". E al momento in Italia "Chiediamo che le leggi tributarie rispettino meglio il risparmio che oggi è gravato dall'imposta ordinaria del 26%, che si aggiunge alla pressione fiscale sulle società quando in esse viene investito".Sul risparmio e sulla liquidità nei conti correnti, grava ". Occorre che la Repubblica tuteli meglio la stabilità degli investimenti del risparmio sia in strumenti basati sulla liquidità, sia in azioni. Il risparmio investito in azioni di società - ha proseguito il presidente dell'Abi - subisce una tassazione di ben oltre la metà del reddito lordo prodotto, assommandosi la 'cedolare secca' del 26% sul reddito netto già gravato"Nella stessa Unione Europea, finché non ci sarà l'unità anche delle regole fiscali, vi è e vi sarà forte concorrenza fra gli Stati per attrarre il risparmio e i capitali. La pesante tassazione esistente in Italia spinge tante volte i risparmiatori italiani a investire all'estero. Occorre correggere presto tutto questo - è l'esortazione di Patuelli - perché la tutela dei risparmiatori è una necessità etica e strategica per l'Italia. Occorre meglio regolamentare le innovazioni tecnologiche e l'intelligenza artificiale anche a"Nella stessa Unione Europea, finché non ci sarà l'unità anche delle regole fiscali, vi è e vi sarà forte concorrenza fra gli Stati per attrarre il risparmio e i capitali. La pesante tassazione esistente in Italia spinge tante volte i risparmiatori italiani a investire all'estero. Occorre correggere presto tutto questo - esorta Patuelli - perché la tutela dei risparmiatori è una necessità etica e strategica per l'Italia. Occorre meglio regolamentare le innovazioni tecnologiche e lSulla riduzione dei tassi della Bce, l'ulteriore calo dei tassi di mercato che anticipa nuove diminuzioni dei tassi ufficiali,"Occorre essere pienamente consapevoli che manca poco tempo alla scadenza del Pnrr e che la Bce compra sempre meno titoli di Stato anche dell'Italia", ha detto Patuelli rimarcando la necessità di tutelare meglio il