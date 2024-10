Relatech, ricavi 9 mesi in leggero calo a 65,7 milioni di euro

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha registratoconsolidati di Gruppo al 30 settembre 2024 pari a 65,7 milioni di euro, in leggero calo rispetto a 66,5 milioni di euro al 30 settembre 2023.La quota di ricavisi attesta a 27 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto a 25,6 milioni di euro al 30 settembre 2023 ed è pari al 41% dei Ricavi dalle Vendite consolidati. I ricavi verso l'sono pari a 17,5 milioni di euro, pari al 27% dei ricavi delle vendite consolidati."I dati pubblicati oggi evidenziano una costante evoluzione della nostra Value Proposition e la nostra capacità di innovare, offrendo soluzioni all'avanguardia in tutti gli ambiti dell'information e dell'operational technology, in cui Relatech è sempre più protagonista, in particolare nella cybersecurity, l'intelligenza artificiale, l'IoT, l'automazione industriale, il cloud e la consulenza strategica - ha commentato l'- Questi risultati confermano il consolidamento di un'offerta di valore solida, basata su soluzioni innovative in linea con una strategia mirata e lungimirante".Laconsolidata al 30 settembre 2024 è pari a 29,3 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2024 pari a 22,4 milioni.