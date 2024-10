Reway, valore produzione 3° trimestre a 29 milioni euro

Reway Group

(Teleborsa) -, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e nella manutenzione ferroviaria, ha chiuso ilcon undi euro, che porta il Valore della Produzionecomplessivo dei primi 9 mesi del 2024 a 145,2 milioni. Per quanto riguarda il terzo trimestre 2024, 102,9 milioni fanno riferimento al business della manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e 42,3 milioni sono relativi all’ambito della manutenzione ferroviaria.(IFN) è risultato pari a, in aumento rispetto ai 62,8 milioni al 30 giugno 2024. Tale andamento considera anche il pagamento dell’earn out relativo all’acquisizione di Gema del trimestre, per complessivi 7 milioni di euro."Prosegue anche nel terzo trimestre 2024 la crescita costante di Reway Group, delineando un quadro particolarmente positivo per la chiusura dell’anno", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, aggiungendo "questi ultimi mesi hanno visto le società controllate da Reway Group risultare aggiudicatarie di, localizzate principalmente in Centro Italia, sia in ambito stradale sia ferroviario"."Reway - ha aggiunto il manager - procede a passo spedito nel percorso di, con la firma dell’accordo per l’acquisizione del 60% di Vega Engineering, un’operazione strategica che permetterà al Gruppo di presidiare anche le fasi di progettazione ingegneristica per i progetti che vedono protagoniste le nostre controllate"., attestandosi aal netto dei lavori già eseguiti (913,3 milioni al 30 giugno 2024), ed è legato a 152 milioni di nuovi ordini acquisiti, tra cui figurano 3 primarie commesse comunicate al mercato per un valore complessivo di Euro 132 milioni e lavori di importo meno rilevante per complessivi Euro 20 milioni.