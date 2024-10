Wall Street in rosso al giro di boa con titoli tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Verizon Communication

Amgen

IBM

Walt Disney

Microsoft

Amazon

Boeing

Intel

Xcel Energy

Warner Bros Discovery

Booking Holdings

Comcast Corporation

Regeneron Pharmaceuticals

IDEXX Laboratories

ON Semiconductor

NXP Semiconductors

(Teleborsa) -, scontando iannunciati dalle, come Microsoft e Meta, e alcunil'attenzione si è concentrata soprattutto sui numeri dell', leggermente superiori alle attese, in vista dell'la prossima settimana. Prima di allora il focus sarà sulleA New York, si muove sotto la parità il, che scende a 41.878 punti, con uno scarto percentuale dello 0,63%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 5.719 punti. In forte calo il(-2,39%); sulla stessa linea, pesante l'(-1,86%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,59%) e(+0,88%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,41%),(-1,89%) e(-1,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,79%),(+1,52%),(+1,05%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,45%.scende del 2,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,25%),(+6,69%),(+4,57%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,88%.Scende, con un ribasso del 5,60%.9K unità; preced. 228K unità).