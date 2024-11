Borsa di Milano tenta il rimbalzo assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza affari che tenta il rimbalzo dopo le perdite accusate la vigilia. La catena si impone in vista dei dati sul mercato del lavoro usa e delle presidenziali la prossima settimana.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.750,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +2,61%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +128 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,69%.composta, che cresce di un modesto +0,48%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,50%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,81%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.650 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,12%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,14%.In luce, con un ampio progresso dell'1,94%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,92%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,83%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.Tentenna, che cede lo 0,51%.di Milano,(+2,62%),(+1,80%),(+1,66%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,3 punti)13:30: Variazione occupati (atteso 111K unità; preced. 254K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,9 punti; preced. 47,3 punti).