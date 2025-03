Borse europee positive con l'attenuarsi dei timori sui dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il sentiment che è aiutato dall'ipotesi riportata dai media statunitensi secondo cui ie riservati solo ad alcuni Paesi. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato dazi secondari del 25% per chi acquista petrolio e gas dal Venezuela.Sul, la Casa Bianca ha fatto sapere che lae l'hanno concordato, separatamente durante i colloqui in Arabia Saudita, di evitare attacchi militari alle navi nel Mar Nero.Dalla pubblicazione dei, è emerso che ina marzo l'IFO è salito per il terzo mese, in linea con le attese, da 85,3 a 86,7 (massimo da luglio). In, a marzo l'indice di fiducia dei consumatori rilevato dal Conference Board ha segnato un calo più esteso alle previsioni, attestandosi a 92,9 (minimo da luglio 2022) da 100,1 precedente. La discesa è stata causata soprattutto dalla valutazione delle aspettative (da 74,8 a 65,2, minimo da 12 anni).Per quanto riguarda la politica monetaria della(Slovacchia) ha dichiarato che i tassi sono già a livelli neutrali, mentre(Croazia) ha definito l'incontro di aprile della BCE come "completamente aperto".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.024,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,54% e continua a trattare a 68,74 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +107 punti base, con ilche si attesta al 3,83%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,13%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,08%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 39.385 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,03% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 41.658 punti. Leggermente positivo il(+0,69%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,34%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 25/03/2025 è stato pari a 3,05 miliardi di euro, in calo del 14,39%, rispetto ai 3,56 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,89 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,77 miliardi.di Milano, troviamo(+3,29%),(+2,28%),(+2,20%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,51%. Tentenna, che cede l'1,29%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.del FTSE MidCap,(+7,27%),(+4,86%),(+4,44%) e(+3,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,03%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,43%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.scende del 2,15%.