In rosso la Borsa americana

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,90%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 5.705 punti, ritracciando dell'1,86%.In forte calo il(-2,44%); sulla stessa linea, pesante l'(-2,06%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,04%) e(+0,66%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,57%),(-1,81%) e(-1,63%).Altra i(+2,11%),(+1,46%),(+1,18%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,28%.scende del 3,23%.Tra i(+5,96%),(+4,76%),(+4,63%) e(+3,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,79%.Scende, con un ribasso del 9,17%.Crolla, con una flessione del 6,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,72%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Variazione occupati (atteso 111K unità; preced. 254K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,9 punti; preced. 47,3 punti)15:00: ISM manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,2 punti)14:30: Bilancia commerciale15:30: Scorte petrolio, settimanale13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.