Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

energia

sanitario

Amazon

Chevron

Intel

Boeing

Apple

Visa

Atlassian

Charter Communications

Sirius XM Radio

Amazon

Paypal

Datadog

DoorDash

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, dopo che l'economia usa ha creato solo 12.000 posti di lavoro molto meno rispetto ai 106.000 attesi. Il deboledato del mercato del lavoro rafforza l'attesa di un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve la prossima e prima di allora il focus sarà sulle Presidenziali. Occhi puntati oggi sui conti di alcune Big tecnologiche come Amazon e Apple.bIlmostra una plusvalenza dello 0,77%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,78%.In rialzo il(+0,8%); sulla stessa linea, sale l'(+0,89%).(+2,93%),(+1,12%) e(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+6,52%),(+4,45%),(+4,01%) e(+1,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,45%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.(+16,66%),(+14,17%),(+7,01%) e(+6,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,18%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,16%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,46%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Variazione occupati (atteso 106K unità; preced. 223K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 47,3 punti)15:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. -0,2%).