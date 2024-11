Almawave, MoU con con Reach Digital per rafforzarsi in Medio Oriente

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha sottoscritto un, divisione di digital transformation di Reach Group, parte di IHC (International Holding Company), con sede principale ad Abu Dhabi.L'accordo tra le parti punta a, con particolare focus sui mercati MENA (Middle East and North Africa) di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Marocco ed Egitto, sfruttando da un lato le competenze tecnologiche in ambito AI di Almawave e dall'altro la fitta rete di clienti e le esperienze di mercato di Reach Digital, specializzata in AI, IoT, analisi dei dati, tecnologie cognitive e innovazioni per le smart city.Almawave, presente negli Emirati Arabi Uniti con un, avrà la possibilità di effettuare dimostrazioni delle proprie soluzioni all'avanguardia direttamente presso la sede di Reach Digital"Tramite questa partnership la nostra società prosegue con convinzione il proprio percorso di internazionalizzazione - ha commentato l'- L'intera area MENA, ma gli Emirati Arabi Uniti in particolare, rappresentano una regione in cui gli investimenti in Intelligenza Artificiale si stanno moltiplicando più che altrove e questo accordo, grazie alla profonda conoscenza del mercato di Reach Digital, ci consentirà di rafforzarci ulteriormente in questi Paesi altamente strategici".