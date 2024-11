Berkshire Hathaway paga dazio con la trimestrale

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,83%.La holding di Warren Buffett ha chiuso il terzo trimestre con un calo del 6% dell'a 10,1 miliardi che si confronta con il record di 11,6 miliardi registrato nel secondo trimestre. L'utile operativo per azione di Classe A è sceso da 7.437 a 7.019 dollari, sotto ai 7.335 dollari stimati dal consensus. A fine settembre, ladi Berkshire ammontava a 325 miliardi di dollari, contro i 277 miliardi del 30 giugno scorso.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 651.997,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 671.178,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 645.157,2.