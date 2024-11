BioNTech abbassa la guidance sui ricavi per l'intero anno

BioNTech

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme aun vaccino per il Covid-19, ha registratopari a 1.244,8 milioni di euro nel2024, rispetto agli 895,3 milioni di euro per il periodo comparativo dell'anno precedente, e pari a 1.561,1 milioni di euro nei nove mesi (vs 2.340 milioni). I ricavi più elevati nel terzo trimestre possono essere in gran parte attribuiti alle precedenti approvazioni ricevute per i suoi vaccini COVID-19 adattati alla variante rispetto all'anno scorso.L'è stato pari a 198,1 milioni di euro, rispetto ai 160,6 milioni di euro di un anno fa. Per i nove mesi al 30 settembre 2024, laè stata pari a 924,8 milioni di euro, rispetto a un utile netto di 472,4 milioni di euro del periodo comparativo dell'anno precedente."I risultati di BioNTech durante il periodo sono stati ilalle varianti e i- ha affermato il CEO e co-fondatore- In particolare, abbiamo avviato sperimentazioni in fase avanzata e condiviso importanti aggiornamenti per il nostro candidato anticorpo bispecifico PD-L1 x VEGF-A BNT327/PM8002 e per il nostro portafoglio di vaccini contro il cancro a mRNA. Questi successi rafforzano il potenziale del nostro approccio tecnologico multipiattaforma e informano la nostra strategia per perseguire nuove combinazioni proprietarie".La società prevede che i suoiper l'intero anno finanziario 2024 si collochino nellafornito in precedenza, ovvero nella fascia bassa del range tra 2,5 e 3,1 miliardi di euro. Tra le motivazioni citate ci sono le svalutazioni delle scorte.Inoltre, BioNTech riconferma la guidance dellepianificate per l'intero anno 2024 pari a 2,4-2,6 miliardi di euro e riduce l'intervallo di guidance per lea 600-700 milioni di euro e per le spese in conto capitale per le attività operative a 300-400 milioni di euro.