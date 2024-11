Borse europee caute in settimana cruciale per elezioni USA, Fed e trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -per le elezioni USA, la riunione della Fed e l'entrata nel vivo della stagione delle trimestrali. Inoltre, è partita oggi la riunione del Comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo (NPC) in Cina, dalla quale potrebbero scaturire nuove misure di sostegno alla crescita.Sul fronte macroeconomico, lanel quarto trimestre, con i volumi della produzione di ottobre in calo per il diciannovesimo mese consecutivo, secondo l' indagine Hamburg Commercial Bank-S&P Global Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.733,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,59%.Lieve peggioramento dello, che sale a +126 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,68%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 36.841 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,01%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,21%),(+0,72%),(+0,66%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,70%),(+2,81%),(+1,98%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,20%.