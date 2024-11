Borse europee deboli. Focus su elezioni USA, Cina e banche centrali

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della cautela per le principali borse europee la prima seduta di una settimana cruciale per le elezioni USA, la riunione dellae della, mentre è entrata nel vivo della. Inoltre, è partita oggi e terminerà l'8 novembre, la riunione del, dalla quale potrebbero scaturire nuove misure di sostegno alla crescita.. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,088. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.734,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,48%.Invariato lo, che si posiziona a +125 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,65%.tentenna, che cede lo 0,56%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,09%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,39%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.613 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 4/11/2024 è stato pari a 2,35 miliardi di euro, dai 2,31 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,37 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,4 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, composta, che cresce di un modesto +1,33%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,89%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,87%.avanza dello 0,76%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,06%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,74%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,47%.Tra i(+7,41%),(+2,30%),(+1,76%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,50%.