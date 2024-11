KKR, Georgia Rankin nominata Executive Advisor

KKR

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha annunciato l'della società. Rankin lavorerà a stretto contatto con il team europeo di private equity di KKR per portare innovazione e la migliore gestione dei talenti esecutivi alle società in portafoglio e ai futuri investimenti potenziali.In particolare, si concentrerà sulla creazione di relazioni a lungo termine con i principali CEO e dirigenti senior, contribuendo aper i team di leadership e supportando la creazione di valore nel portafoglio europeo.Rankin vantanella ricerca di dirigenti e nella consulenza sulla leadership, avendo ricoperto il ruolo di CEO e co-responsabile della Global Private Equity Practice presso Russell Reynolds."Siamo lieti di dare il benvenuto a Georgia in KKR come Executive Advisor - ha affermato- La sua competenza nell'identificazione e nella crescita dei talenti di leadership migliorerà notevolmente la capacità del nostro portafoglio di accedere e sviluppare talenti di livello mondiale".