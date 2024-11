Prevalgono le vendite a New York. Focus su elezioni e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,47% sul, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.720 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); in lieve ribasso l'(-0,28%).La partenza è stata prudente per la borsa di Wall Street in vista delle. Dagli ultimi sondaggi i due candidati, Kamala Harris e Donald Trump, sono testa a testa.L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sull'altro importante appuntamento della settimana: la, con gli analisti che scontano un nuovo taglio del costo del denaro.Sul fronte macroeconomico il Census Bureau ha comunicato che a settembre l'indice degli ordini industriali ha fatto segnare una variazione pari a -0,5% rispetto al mese precedente dopo il -0,8% di agosto (rivisto da -0,2%) e contro il -0,4% del consensus.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,26%),(-0,72%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,32%),(+1,11%),(+0,80%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,49%.scende del 2,53%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,32%.Tra i(+3,07%),(+2,97%),(+2,95%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,69%.Seduta negativa per, che scende del 4,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,49%.