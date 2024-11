Brillante il listino americano. Attesa per esito voto e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,95%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In denaro il(+1,38%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,14%).Gli investitori sono in attesa dell'esito del voto delle presidenziali negli Stati Uniti: gli americani sono chiamati a scegliere il prossimo presidente tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. I sondaggi mostrano una situazione totalmente in bilico e difficile da pronosticare.Gli occhi degli addetti ai lavori restano puntati anche sugli utili societari e sull’imminente decisione (giovedì) della Federal Reserve.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,80%),(+1,49%) e(+1,40%).del Dow Jones,(+4,41%),(+2,04%),(+1,89%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.(+13,47%),(+4,93%),(+4,79%) e(+4,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,81%.In apnea, che arretra del 6,45%.Calo deciso per, che segna un -2,96%.