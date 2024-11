Reserve Bank australiana lascia invariati tassi di interesse

(Teleborsa) - Laha deciso di lasciare invariato ial 4,35%. È l'ottava riunione consecutiva che la Banca Centrale decide di non ritoccare i tassi: l'ultima volta risale al novembre 2023 quando ha deciso di portarli al livello attuale dal 4,10% precedente. L'istituzione ha inoltre fatto sapere che non prevede di modificarli nemmeno nella prossima riunione, in programma per il 10 dicembre.La Reserve Bank ha infatti spiegato che prevede di continuare a perseguire unaancora per un po' di tempo, sottolineando che il miglioramento dei dati sull'inflazione non è ancora sufficiente per giustificare un cambio di rotta. La RBA ha sottolineato che l’è stata del 3,5% nel corso dell’anno fino al trimestre di settembre, un risultato previsto ma ancora lontano dall'obiettivo del 2,5%.Secondo ledella banca centrale l'inflazione non dovrebbe rientrare nel target fino al 2026.