Somec, due commesse da 50 milioni di dollari per la controllata Fabbrica LCC

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha fatto sapere che la propria controllata statunitense, parte della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, ha siglato due nuovi accordi per un controvalore diIlprevede la progettazione iniziale, e in seguito la parte realizzativa, del nuovo laboratorio della Johns Hopkins University. Con sede a Baltimora, nel Maryland, è la prima università di ricerca americana e ospita nove divisioni accademiche di livello mondiale che lavorano in stretta sinergia. Il progetto, sviluppato su nove piani, comprende 22.300 metri quadrati di facciate continue di vetro e metallo, con elementi frangisole.Oggetto del, invece, è un edificio di 16 piani, situato nel quartiere di Kendall Square a Cambridge, nel Massachusetts, che prende il nome di “Volpe Building C3”. Sviluppato dal MIT (Investment Management Company), sarà adibito a spazi per uffici e laboratori per la ricerca. Nello specifico, comprenderà oltre 21.000 metri quadrati di facciate continue in vetro e metallo con elementi in terracotta. Per entrambi i lavori, le fasi progettuali avranno luogo nel 2025, latra il 2026 e il 2027 e di pari passo gli effetti economici."Questi nuovi lavori sulla East Coast confermano il consolidamento di Fabbrica nel mercato statunitense e l’efficacia della nostra strategia di diversificazione - ha sottolineato, Presidente del Gruppo Somec -. La capacità di operare in settori diversi è un punto di forza che garantisce stabilità e adattabilità anche in contesti economici mutevoli. La collaborazione con alcune delle più prestigiose istituzioni universitarie americane, in particolare, rappresenta per noi un pilastro strategico che ci consente di mantenere un portafoglio solido e meno esposto alla volatilità del mercato. A ciò si aggiunge la sinergia con partner immobiliari di primo piano, un elemento che potenzia ulteriormente il nostro vantaggio competitivo".