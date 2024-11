Borse europee toniche. Focus sulla Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Tenaris

Leonardo

Brunello Cucinelli

Unicredit

Inwit

Campari

ERG

Pirelli

Credem

Digital Value

Buzzi

Technoprobe

Ariston Holding

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione, dopo aver incoronatoper la vittoria a 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. L'esito delle elezioni, infatti, ha portato il Senato a maggioranza repubblicana mentre la Camera dei rappresentati è ancora in bilico.L'attenzione resta alta anche sullache domani dovrebbe annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base.Sul mercato valutario, sessione da dimenticare per l', che lascia, per ora, sul terreno il 2,00%. L'è in calo (-1,44%) e si attesta su 2.704,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,39%) si attesta su 70,99 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +126 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,67%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,42%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,04%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,85%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.496 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,93%.Svettache segna un importante progresso del 3,94%.Buona performance per, che cresce del 3,37%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,56%.Tra le banche, passa in negativonel giorno in cui annunciato conti trimestrali sopra le attese.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,66%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,27%.del FTSE MidCap,(+6,21%),(+5,32%),(+5,29%) e(+3,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,23%.