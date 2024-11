I mercati europei peggiorano mentre si valutano gli effetti della presidenza Trump

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, mentre gli investitori hannocontro la sua rivale democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali statunitensi. Ottime le performance dell'in USA, con le azioni statunitensi che sono balzate all'apertura grazie alla rapida conclusione delle elezioni presidenziali."L'esito più positivo per le azioni statunitensi è un Red Sweep, l'esito più negativo per le azioni UE, in termini relativi, è Trump e un congresso diviso", hanno affermato gli analisti di, segnalando che un'elezione contestata o qualsiasi incertezza elettorale persistente erano state la preoccupazione principale per gli investitori. Gli analisti hanno identificato i, con una maggiore probabilità di attuazione sotto un'amministrazione Trump. "Riteniamo quindi che lesu base relativa", si legge in una nota.Pioggia di vendite sull', che scambia con una pesante flessione dell'1,90%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 2.664,9 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.Sale molto lo, raggiungendo +132 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,73%.scende dell'1,08%, piatta, che tiene la parità, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione dell'1,65%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 35.982 punti, in forte calo dell'1,58%. In lieve ribasso il(-0,68%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,8%).di Milano, troviamo(+5,69%),(+5,22%),(+3,54%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,08%. In perdita, che scende del 4,75%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,64 punti percentuali. Calo deciso per, che segna un -4,34%.del FTSE MidCap,(+5,81%),(+5,32%),(+4,22%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,43%. Seduta negativa per, che scende del 6,20%. Sensibili perdite per, in calo del 4,36%. In apnea, che arretra del 4,11%.