Wall Street festeggia la vittoria di Trump. Balzo delle small cap

(Teleborsa) -. Fa meglio di tutti l'indice Russell 2000, che replica 2000 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione, che si prevede possano beneficiare della conquista della Casa Bianca da parte del candidato repubblicano.Dopo i dubbi della vigilia che davano alcuni sondaggi più recenti a favore di Kamala Harris, l'esito elettorale ha segnato, vista la maggioranza nel voto popolare e nel Senato. Resta incerta la Camera ma le proiezioni al momento danno in vantaggio i Repubblicani.La reazione dei mercati, con il cosiddetto " Trump Trade ", non si limita all'azionario. Nelle ultime ore. Il biglietto verde corre, contro le principali valute, per una molteplicità di motivi legati alle possibili scelte di politica commerciale di Trump (che si prevede sia inflazionistica) e per le possibili conseguenze che potrebbe avere sulle scelte di politica monetaria della Fed.Domani sera proprio ladovrà decidere se, come si attende il mercato; sempre nella giornata di domani si esprimerà anche la Bank of England; anche in questo caso le attese sono per una sforbiciata di 25 punti base.Sul fronte macroeconomico, sono state in netta diminuzione lenell'ultima settimana, con i tassi sui mutui trentennali che sono aumentati al 6,81% dal 6,73% precedente.Rally per il titolo, dopo che il fondatore e CEOsi è speso molto in questa campagna elettorale per Trump, salendo anche sul palco nel discorso post-vittoria.Guardando aidi Wall Street, scambia in deciso rialzo il(+3,01%), che raggiunge i 43.495 punti; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 5.904 punti. Effervescente il(+1,9%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+2,05%).