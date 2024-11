Wall Street su nuovi record galvanizzata da Trump. Vola Tesla

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni industriali

energia

beni di consumo per l'ufficio

utilities

Goldman Sachs

JP Morgan

Caterpillar

American Express

Home Depot

Nike

Procter & Gamble

Coca Cola

Tesla Motors

Globalfoundries

Old Dominion Freight Line

CSX

Dollar Tree

Mondelez International

American Electric Power Company

Astrazeneca

(Teleborsa) -. Fa meglio di tutti l'indice Russell 2000, che replica 2000 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione, che si prevede possano beneficiare della conquista della Casa Bianca da parte del candidato repubblicano. L'aumento odierno porta l'La reazione dei mercati, con il cosiddetto " Trump Trade ", non si limita all'azionario. Nelle ultime ore. Il biglietto verde corre, contro le principali valute, per una molteplicità di motivi legati alle possibili scelte di politica commerciale di Trump (che si prevede sia inflazionistica) e per le possibili conseguenze che potrebbe avere sulle scelte di politica monetaria della Fed.Domani sera proprio ladovrà decidere se, come si attende il mercato.Sul fronte macroeconomico, sono state in netta diminuzione lenell'ultima settimana, con i tassi sui mutui trentennali che sono aumentati al 6,81% dal 6,73% precedente.Vola il titolo, dopo che il fondatore e CEOsi è speso molto in questa campagna elettorale per Trump, salendo anche sul palco nel discorso post-vittoria.Guardando ai, il listino USA mostra un guadagno del 3,30% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 5.910 punti. Ottima la prestazione del(+2,3%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+2,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+5,94%),(+3,72%) e(+3,48%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,85%) e(-1,04%).del Dow Jones,(+12,45%),(+10,83%),(+8,64%) e(+7,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,70%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,48%.scende del 3,18%. Calo deciso per, che segna un -3,05%.Al top tra i, si posizionano(+14,15%),(+11,12%),(+10,57%) e(+8,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,69%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,48%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,34%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%.