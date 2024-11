BT Group rivede guidance ricavi, tiene profittabilità 1° semestre

BT Group

(Teleborsa) - La compagnia telefonica britannicaha chiuso il primo semestre dell'esercizio con un, in calo dell'11&% su anno, mentresi è attestato a, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno. Isi sonoa poco più di 10,1 miliardi di sterline, mentre l'EBITDA adjusted è aumentato dlel'1% a 4,1 miliardi. IlBT Group ha annunciato un, in crescita del 4% rispetto ai 2,31p per azione distribuiti lo scorso anno.La compagnia di tlc haA per l'anno fiscale 2025 a 0,2 miliardi di sterline, mentre hdell'esercizio, che ora sono, riflettendo l'indebolimento del trading al di fuori del Regno Unito. Spese in conto capitale attese a 4,.8 miliardi e cash flow a 1,5 miliardi. Per il medio termine, BT Group prevede una crescita sostenuta dei ricavi rettificati e un aumento dell'EBITDA superiore ai ricavi, sostenuta dall'intervento sui costi dal 2026 al 2030.