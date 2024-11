Wall Street in rally raggiunge nuovi record dopo la vittoria di Trump

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

CME Group

finanziario

beni industriali

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

utilities

Goldman Sachs

JP Morgan

Caterpillar

Intel

Nike

Home Depot

Procter & Gamble

Coca Cola

Tesla Motors

Globalfoundries

Old Dominion Freight Line

Baker Hughes Company

Dollar Tree

American Electric Power Company

Walgreens Boots Alliance

Mondelez International

(Teleborsa) -, con ilche mostra in chiusura un balzo del 3,57%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 5.929 punti (+2,53%). Balza in alto il(+2,74%); con analoga direzione, su di giri l'(+2,63%). Fa meglio di tutti l'indice Russell 2000 (+5,84%), che replica 2000 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione, che si prevede possano beneficiare della conquista della Casa Bianca da parte del candidato repubblicano.La reazione dei mercati, con il cosiddetto "Trump Trade", non si limita all'azionario.. Il biglietto verde corre, contro le principali valute, per una molteplicità di motivi legati alle possibili scelte di politica commerciale di Trump (che si prevede sia inflazionistica) e per le possibili conseguenze che potrebbe avere sulle scelte di politica monetaria della Fed.Gli investitori monitoreranno ora attentamente lae la successiva conferenza stampa del presidente Jerome Powell. I future stanno attualmente scontando una probabilità del 100% che la banca centrale abbassi il costo del denaro anche in questa riunione, secondo lo strumento Fed Watch delNell'S&P 500, buona la performance dei(+6,16%),(+3,93%) e(+3,62%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,57%) e(-0,98%).del Dow Jones,(+13,10%),(+11,54%),(+8,74%) e(+7,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,41%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,93%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,84%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,55%.Al top tra i, si posizionano(+14,77%),(+13,13%),(+11,20%) e(+10,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,53%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,13%. Scende, con un ribasso del 4,05%. Crolla, con una flessione del 3,88%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 2,5%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 216K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,6 punti; preced. 70,5 punti)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%).