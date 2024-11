Wizz Air, utile netto in calo del 21,3% nel primo semestre dell'esercizio

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost ungherese, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (al 30 settembre 2024) consostanzialmente invariati a 3.066,1 milioni di euro, con ricavi unitari (RASK) in aumento dell'1,4 percento a 4,98 centesimi anno su anno. Itrasportati sono stati 33,3 milioni (rispetto ai 33,0 milioni nel H1 F24), con un fattore di carico del 92,4 percento.L'è sceso a 826 milioni di euro (rispetto agli 878,1 milioni di euro nel primo semestre F24), riflettendo le inefficienze di costo derivanti dagli aeromobili a terra a causa delle ispezioni dei motori GTF e il costo degli aeromobili in wet lease una tantum durante il periodo di punta estivo, non completamente compensati dalla compensazione P&W. L'è stato di 315,2 milioni di euro, in calo del 21,3 percento anno su anno, con margine al 10,3 percento."Le prenotazioni dalla fine del periodo non mostrano alcun indebolimento della domanda e prevediamo uno slancio positivo nella seconda metà in termini sia di prenotazioni che di rendimento, nonostante la situazione geopolitica volatile in Medio Oriente", ha commentato ilLa società ha mantenuto la suadi reddito netto annuale nell'intervallo tra 350 milioni di euro e 450 milioni di euro.