Avio, ricavi e margini 9 mesi in crescita con propulsione difesa e Next Gen EU

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso idel 2024 con unpari a 1.348 milioni di euro (-0,8% rispetto al 31 dicembre 2023). Le acquisizioni dei primi nove mesi sono pari a 267 milioni di euro e hanno riguardato prevalentemente contratti relativi ad attività di propulsione nel settore della difesa, attività di produzione del motore P160 e allo sviluppo di Vega E.sono risultati pari a 277,9 milioni di euro, in crescita del 24,6% grazie alle attività di produzione in ambito propulsione difesa e ai progetti di sviluppo tecnologico (Next Gen EU).L', pari a 15,9 milioni di euro, in crescita del 12,3% grazie al contributo dei ricavi e al decremento dei costi energetici. La riduzione dei costi non ricorrenti, prevalentemente relativi al ritorno al volo di Vega C, contribuisce ad un incremento significativo dell'EBITDA Reported (+38,5%) rispetto al 30 settembre 2023. L'EBIT Reported e l'(3,1 milioni di euro, +65%), in crescita rispetto al 30 settembre 2023, riflettono le medesime dinamiche.Larisulta pari a -0,1 milioni di euro, in diminuzione di 76,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 a seguito del previsto trasferimento ai sub-contractors e della stagionalità degli anticipi.Il percorso dirisulta in linea con le tempistiche programmate: l'obiettivo è riportare in volo il Vega-C il 3 dicembre 2024. La missione VV25 posizionerà in orbita il satellite per l'osservazione della terra Sentinel 1-C, nell'ambito del programma Copernicus della Commissione europea.Continuano lo sviluppo della partnership per lo sviluppo di un. Le parti stanno attualmente valutando diverse località per selezionare il sito migliore per lo stabilimento. Il periodo di valutazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025Laper l'anno 2024 annunciata nel mese di marzo 2024 risulta confermata."Il ritorno al volo di Vega C si avvicina e, dopo il secondo test del nuovo motore Zefiro 40 conclusosi con successo, tutto è pronto per arrivare al lancio il prossimo 3 dicembre - ha dichiarato l'- Siamo entusiasti di iniziare a sviluppare insieme al nostro nuovo partner americano il nostro primo impianto di produzione di motori a propulsione solida negli Stati Uniti, per supportare le esigenze dei nostri clienti attuali e futuri, contribuendo anche alla base industriale e sociale del Paese".