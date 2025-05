Mare Group si aggiudica nuovo importante ordine nel settore Aerospazio & Difesa

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, annuncia, che le permette di raggiungere i. Isaranno eseguiti, con una quota pari adprevista in consegnaIl compartorappresenta per Mare Group un, sostenuto dal percorso intrapreso findalla quotazione edall’integrazione delle società recentemente acquisite,. Mare Group presidia l’intera filiera con competenze verticali e soluzioni ad alto valore tecnologico per sostenere programmi ingegneristici complessi in una traiettoria di crescita chiara e sostenibile nel tempo."Il settore Aerospazio & Difesa è fondamentale per la nostra strategia di crescita a medio-lungo termine. Intendiamo consolidare il nostro ruolo nella filiera industriale europea, oggi in fase di rilancio, con oltre 900 miliardi di euro di investimenti previsti entro il 2030",, CEO di Mare Group, aggiungendo "i questo contesto, l’ingegneria rappresenta un asset strategico per l’autonomia e la sicurezza del continente"., Direttore Generale di Mare Group, ha sottolineato che "questi nuovi ordini ci confermano polo ingegneristico nazionalecon una focalizzazione strategica sulle applicazioni dual-use. In settori come Aerospazio & Difesa, l’ingegneria è un asset critico: ilnostro modello, fondato su piattaforme tecnologiche proprietarie, è un fattore chiave per contribuire alla competitività tecnologica delPaese. Andiamo oltre il ruolo di fornitori, posizionandoci come partner tecnologico per contribuire alla realizzazione di strategiecomplesse, durevoli e ad alto valore aggiunto".