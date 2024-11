Borse europee negative. A Milano bene MPS e Pirelli dopo i conti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono rimasti delusi dalle misure di stimolo all'economia annunciate dal, mentre continuano ad analizzare le potenziali ripercussioni dell'applicazione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, seconfermerà quanto promesso una volta che si insedierà al potere.Sul fronte macroeconomico, ina settembre lehanno registrato un incremento di +1,2% m/m sia in valore che in volume. Nello stesso mese la, dopo la stabilità di agosto, è scesa di -0,4% m/m a causa, soprattutto, di beni di consumo ed energia; l'output si è quindi contratto di -0,6% t/t nel 3° trimestre, segnando la sesta flessione trimestrale consecutiva.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,73%). Lieve calo dell', che scende a 2.687,9 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,14 dollari per barile, con un ribasso del 3,06%.Scende molto lo, raggiungendo +122 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con ilche si posiziona al 3,65%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,76%,scende dello 0,84%, e calo deciso per, che segna un -1,17%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,48%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 35.970 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); in ribasso il(-1,1%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta dell'8/11/2024 è stato pari a 3,39 miliardi di euro, in calo del 14,27%, rispetto ai 3,96 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,55 miliardi.di Milano, troviamo(+3,11%),(+2,78%),(+2,20%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,12%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,36%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,38%. Scende, con un ribasso del 3,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,20%),(+2,50%),(+2,35%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,43%. Crolla, con una flessione del 7,30%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,90%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,49%.