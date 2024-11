Eventi e scadenze: settimana dell'11 novembre 2024

Lunedì 04/11/2024

Mercoledì 06/11/2024

Lunedì 11/11/2024

A2A

Antares Vision

Beewize

Centrale del Latte d'Italia

Generalfinance

Mediobanca

Newlat Food

Pharmanutra

RCS

Valsoia

Martedì 12/11/2024

Astrazeneca

B&C Speakers

B&C Speakers

Bialetti

Bialetti

Cy4Gate

Cy4Gate

De' Longhi

Dexelance

Dexelance

doValue

Enervit

EQUITA

FILA

Gefran

Groupon

Hertz Global Holdings

Home Depot

IREN

Italmobiliare

La Sia

Lady Bacardi Media

Mediobanca

Sabaf

Sabaf

Spotify Technology

The Italian Sea Group

Toscana Aeroporti

Tyson Foods

Unidata

Zest

A2A

Mercoledì 13/11/2024

Caleffi

Cisco Systems

Cy4Gate

Emak

Esprinet

Esprinet

Ferretti

Fiera Milano

Franchetti

Seco

Unieuro

Giovedì 14/11/2024

Acea

Aeffe

Alerion Clean Power

ENAV

ERG

ERG

Generali Assicurazioni

Geox

Geox

Italian Exhibition Group

MARR

Pioneer Power Solutions

Reply

Unieuro

Valsoia

Walt Disney

Venerdì 15/11/2024

Alibaba

DiaSorin

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale09:00 -- Palazzo Chigi - Incontro sul disegno di legge di bilancio tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i rappresentanti delle sigle sindacali10:00 -- Imprese multinazionali - Anno 202211:00 -- Milano - La Cerimonia si svolgerà presso l'Edificio Trifoglio del Politecnico. Interventi istituzionali del ministro Abodi, di Giuseppe Sala, Sindaco, Comune di Milano e di Attilio Fontana, Presidente, Regione Lombardia. Discorso inaugurale di Donatella Sciuto, Rettrice, Politecnico di Milano12:00 -- iFarnesina, Roma - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani parteciperà alla presentazione dell’evento, che si terrà in occasione del 50° Anniversario dalla fondazione del Corpo Consolare di Napoli15:00 -- Four Season Hotel, Milano - Conferenza di apertura "Finance and Geopolitics" alla Finance Community Week. Interverrà, tra gli altri, Federico Freni (Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze)15:30 -- Camera dei deputati - Conferenza in occasione dei 75 anni dei trattati istitutivi del Consiglio d’Europa e dell’Alleanza Atlantica. Intervengono, fra gli altri, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto16:00 -- Palazzo Lombardia, Milano - Evento in vista del World Summit 2025- Partecipa il Presidente, Saverio Gaboardi e in videocollegamento, il ministro Giancarlo Giorgetti- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Centro Congressi Roma Eventi - La 9ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "The Coming Wave. La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell’AI"- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve09:00 -- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma - Evento organizzato da ENAC con il patrocinio del Ministro per le disabilità. Interverranno il Ministro Alessandra Locatelli, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta, referenti di IATA, delle compagnie aeree e delle associazioni che si occupano di disabilità10:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos10:00 -- Uffici Pictet AM, Milano - Pictet Asset Management presenta, per il 4° anno consecutivo, la sua ricerca rivolta all’analisi dello stato dell’arte dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia, dal titolo "Osservatorio EduFin 2024: Educare al futuro"10:00 -- Sede centrale CNR, Roma - Durante l'evento interverranno, tra gli altri, la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e il Direttore del Cnr-Dsstta Francesco Petracchini e si alterneranno sul palco numerosi esperti provenienti dal mondo della ricerca e della divulgazione scientifica10:30 -- Modalità online - Conferenza stampa di presentazione della V Edizione dell’Italian Insurtech Summit, il più importante evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), dedicato all'innovazione e alla trasformazione digitale nel settore assicurativo, che si terrà il 21 e 22 novembre10:30 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri10:30 -- L'Assemblea annuale di Assoprevidenza si svolge presso l'Auditorium Net Insurance a Roma. Interviene il presidente, Sergio Corbello11:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra l’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos García de Alba12:00 -- La Commissione Cultura svolge l’audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria14:30 -- Palazzo San Macuto - il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale svolge l’audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Ron DeSantis, Governatore della Florida- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi al terzo trimestre dell’esercizio 2024- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference Call sui Risultati 1Q 2024/2025 con il CEO, Alberto Nagel alle ore 10.00- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al terzo trimestre 2024 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive11:45 -- Appuntamento: Presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035. L’incontro, a cui parteciperà Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, si terrà a Milano allo Spazio Antologico presso East End Studios- Roma - Banca d'Italia, Federal Reserve Board, Bank of Canada, Sveriges Riksbank e CEBRA, organizzano la conferenza congiunta su "Nontraditional Data, Machine Learning, and Natural Language Processing in Macroeconomics" - ECONDAT 2024 Fall Meeting. All'evento parteciperanno esponenti del mondo accademico, delle banche centrali e delle istituzioni- Firenze - Primo G7 interamente dedicato al turismo, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore, presieduto dal ministro Daniela Santanchè. Parteciperanno ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea- Allianz MiCo Milano Congressi - Evento di estrema rilevanza nell’ambito del business e del management e di riferimento per la business community italiana. Organizzato da WOBI, oltre che a Milano, si svolge su scala globale anche a Bogotà, Madrid, Città del Messico, New York e Sydney. Tra i relatori principali, Mario Draghi- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Pubblica l'outlook sull'energia- Baku (Azerbaijan) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29)- Confcommercio, Piazza Belli, Roma - Forum dei trasporti e della logistica organizzato annualmente da Conftrasporti, al quale partecipano numerosi esperti del settore09:30 -- Centro Congressi Assolombarda, Milano - Evento organizzato da Scenari Immobiliari. Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) ci sarà la presentazione del 10° Rapporto sulla Filiera dei Servizi Immobiliari in Europa e in Italia. Interverranno numerosi esponenti del settore10:00 -- Milano - Durante il convegno si terrà la presentazione dell’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor e dell'Altagamma Consensus 2025, le stime sulle previsioni del mercato, realizzato con il supporto dei più importanti analisti finanziari. Interventi, tra gli altri, del Presidente e della DG di Altagamma, e dei CEO di Prada Group, Dolce & Gabbana e Molteni Group10:30 -- sede MIMIT, Palazzo Piacentini, Roma - Conferenza Stampa di presentazione della 17ª edizione della Manifestazione nazionale e internazionale di riferimento per la filiera del settore idrico, ACCADUEO11:00 -- Forum Theatre, Roma - All'assemblea di CONFIMI Industria, interverranno, tra gli altri, Paolo Agnelli (Presidente Confimi), Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del made in Italy) e Giancarlo Giorgetti, (Ministro dell'economia e delle finanze)11:30 -- Il convegno per la presentazione della relazione annuale di ENPAIA, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, avrà luogo presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, a Roma15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell’Assemblea Nazionale di Serbia, Ana Brnabic15:00 -- Camera dei Deputati - Question time ministro Giancarlo Giorgetti- Asta medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- CDA: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan, organizzato da Virgilio IR- Appuntamento: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2024- CDA: Relazione Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2024- Camera di Commercio e Industria di Francoforte sul Meno (IHK Frankfurt am Main) - Principale evento bilaterale della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM). Protagonista sarà nuovamente il tema dell’energia e della transizione energetica, con particolare attenzione all’idrogeno verde- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Roma - Banca d'Italia, BCE e Banca Mondiale organizzano la 3ª edizione della conferenza congiunta dal titolo "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale". Intervento di apertura sarà di Andrea Brandolini, Vice Capo del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia11:00 -- Auditorium CONSOB, Roma - Evento organizzato da CONSOB e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale). Apriranno i lavori Paolo Savona (Presidente CONSOB) e il Prefetto Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN). Seguirà la relazione di Roberto Di Pietro (KAUST-CEMSE, Jeddah, Saudi Arabia). Prima delle conclusioni è prevista una sessione di domande dei partecipanti- Regolamento BOT- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2024 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2024 alla Comunità Finanziaria, alle ore 17:30- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2024- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2024- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2024 - A seguire conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Comunicato Stampa- CDA: Approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30/09/2024- Risultati di periodo- Regina Palace Hotel, Stresa - Nuova edizione del forum annuale organizzato da Fondazione Iniziativa Europa. Prenderanno parte, tra gli altri, Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa), Gabriele Fava (Presidente INPS), Silvia Rovere (Presidente Poste Italiane) e i ministri Nordio, Abodi, Lollobrigida, Ciriani e Zangrillo- Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali09:30 -- Bruxelles - Il Consiglio si riunirà per preparare la riunione del secondo comitato di conciliazione sul bilancio, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 202511:00 -- L’Assemblea nazionale della CNA Artigiani Imprenditori d’Italia, dal titolo "Giovani e lavoro, sfide e soluzioni per artigiani e Pmi", il più importante appuntamento annuale della CNA, si svolgerà a Roma, all’auditorium del Massimo16:00 -- Salone delle Fontane, EUR Roma - Il Presidente Mattarella sarà all'Assemblea dell'Osservatorio Giovani Editori- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati Terzo Trimestre 2024- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati