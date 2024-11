Generali Investments, Marco Zanuso nominato Chief Sales & Marketing Officer

Man Group

(Teleborsa) -ha annunciato la nomina di. In questo ruolo, Zanuso sarà responsabile della definizione e supervisione delle strategie e dei piani di sviluppo commerciale volti a rafforzare il posizionamento di Generali Investments nei mercati chiave.Zanuso guiderà un team globale di professionisti e riporterà direttamente a Woody Bradford, CEO e General Manager di Generali Investments. In questa posizione, ZanusoZanuso entra a far parte di Generali Investments dopo una. In precedenza, è stato Senior Managing Director, Head of EMEA Institutional presso Manulife Investment Management a Londra e Milano. Prima di Manulife, Zanuso era presso Sandell Asset Management come Head of Business Development, Europe, Middle East and Africa (EMEA). Nei suoi oltre 20 anni di esperienza in vendite e sviluppo prodotti, è stato coinvolto sia in investimenti tradizionali che alternativi, tra cui ruoli senior presso FRM (), SEI Investments e Scottish Widows Investment Partnership.