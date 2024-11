MPS, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4%) ilsu, confermando lasul titolo a "".Dopo i risultati 3Q24 e le indicazioni della call , gli analisti hannopre-tasse 2024 del +5% a 1,45 miliardi di euro, per riflettere la sorpresa del trimestre, con NII più resiliente, maggiori commissioni e minore CoR (53bps). Analogamente hanno alzato le stime 2025-26 del +4% in media.Sulla base delle stime, il titolo tratta con un 2026 P/E adj. a 7,1x sostanzialmente allineato alla media di settore e offre uno. "Apprezziamo il continuo miglioramento della performance operativa e la dinamica delle commissioni, confermiamo Hold in ottica relativa favorendo nomi su cui riteniamo ci sia ancora maggiore visibilità sulla sostenibilità degli utili anche in un contesto di mercato meno favorevole", si legge nella ricerca.