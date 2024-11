Centrale del Latte d'Italia, in forte crescita l'utile netto

Centrale del Latte d'Italia

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2024,ha registrato un fatturato pari a, rispetto ai 250,8 milioni di dello stesso periodo dell’esercizio 2023, con un incremento dell’1,3% grazie ad un aumento dei volumi di vendita nel settoreed in particolare dele un prezzo medio di vendita più elevato volto a contrastare gli aumenti che hanno caratterizzato il settore del latte, della panna e del burro.Il(EBITDA) al 30 settembre 2024 si attesta a, contro i 24 milioni al 30 settembre 2023, con un incremento del 7%. L’del 10,13% risulta essere in aumento rispetto al 9,6%, riportato nel terzo trimestre del 2023.Il risultato operativo (EBIT) al 30 settembre 2024 è pari a 14,2 milioni, rispetto agli 11,8 milioni di registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un incremento del 20,1%.CLI registra, quale risultato ante imposte, 11,8 milioni, rispetto agli 8,8 milioni di registrati alla fine del terzo trimestre dell’esercizio precedente, con un incremento del 34,1%.L’utile netto risulta pari a, in aumento rispetto al 30 settembre 2023, il cui dato era pari a 6,3 milioni di (+31,7%).Laè pari a -22,9 milioni, sostanzialmente stabile rispetto ai -20,4 milioni di al 31 dicembre 2023.