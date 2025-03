Buongiorno dalla Borsa 18 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche avanza a 41.841,63 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 19.812,24 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,2%, terminando la sessione a 37.845,4 punti.conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 11.014,8 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,55%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,29%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,58% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,57% sui valori precedenti.È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani. È previsto ancora domani dal Giappone l'annuncio degli Ordini macchinari core.