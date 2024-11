Dexelance, nei primi nove mesi ricavi salgono a 231,8 milioni

Dexelance

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppoha registratopari ad Euro 231,8 milioni, con una crescita a perimetro costante del 4,7% rispetto ai ricavi Full2 2023.L’ EBITDA è pari ad Euro 31,6 milioni (rispetto a Euro 31,4 milioni nel 2023). L’ EBITDA Adjusted è pari ad Euro 32,2 milioni, in calo del 5,8% rispetto al dato Full Adjusted 2023.L'pari ad Euro 4,0 milioni si confronta con i 7,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2023).è pari ad Euro 12,4 milioni, confrontabile con il dato di Utile Netto Full Adjusted al 30 settembre 2023 di Euro 14,9 milioni, anch’esso in miglioramento in termini percentuali rispetto al primo semestre 2024, con un’incidenza pari al 5,4%.Laal 30 settembre 2024 è pari ad Euro 12,5 milioni, dato sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno 2024. Considerando anche i debiti per earnout, acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call e altri debiti minori, la posizione finanziaria netta è pari ad Euro 83,2 milioni, prevalentemente a medio-lungo termine.Considerando i debiti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16, pari ad Euro 33,6 milioni, laammonta ad Euro 116,8 milioni