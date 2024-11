Disabilità, su voli Ita Airways arriva "Safety briefing card" in braille

(Teleborsa) - Iniziative concrete a favore della tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PRM) che utilizzano il trasporto aereo, sono i temi principali del convegno organizzato dall'con il patrocinio e la partecipazione dellache si è svolto oggi a Roma, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'incontro, intitolatoha avuto l'apprezzamento anche dell'artistache ha voluto esprimere il proprio pensiero sul volo e sull'importanza dell'inclusione con un suo contributo riportato sulla quarta di copertina del programma dell'evento, e ripreso in un video dell'Enac, commentando anche l'importanza della Safety Briefing Card per non vedenti e ipovedenti: "Qualunque sia il motivo per cui state volando, qualunque la rotta, essere tra le nuvole – seduti su una poltrona che mette le ali per poi posarci laddove desiderate – è sempre un'esperienza intima e intensa, che sbaraglia i consueti riferimenti ai nostri sensi, che ci ricorda l'ingegno caparbio dell'uomo, palesandoci il creato e la sua meraviglia infinita. Festeggio l'iniziativa di Enac che, – ha proseguito– dotando l'intera flotta di Safety Briefing Card in carattere braille, ottempera alla virtuosa triade valoriale che persegue accessibilità, inclusione e sostenibilità. È un piccolo passo ma esprime una grande, lodevole volontà, nella direzione di una sempre più piena indipendenza delle persone non vedenti, affinché la mobilità sia realmente un diritto alla portata di tutti".Il Convegno, terza edizione delha rappresentato un momento di confronto pubblico a valle dei lavori del "Tavolo Tecnico Permanente Enac per la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità nel settore del trasporto aereo", istituito nel 2022 e che riunisce tutti gli attori del comparto e i rappresentanti del Ministero per le disabilità.Con l'occasione, è stata anche presentata laper non vedenti e ipovedenti, ideata da Enac e ITA Airways, realizzata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, e che sarà disponibile sugliaeromobili della compagnia.Nel corso dei lavori, inoltre, sono state presentante ancheunae il modulo Enac per la prenotifica, che semplifica e rende uniforme la richiesta di assistenza per tutte le compagnie aeree aderenti."Ringrazio Enac per questo momento di confronto e Ita Airwyas con cui – ha dettonel suo intervento – è stata realizzata l'importante iniziativa della Safety Briefing Card nel segno dell'inclusione e della piena partecipazione di ogni persona. Tutti hanno il diritto di potersi muovere in autonomia, di poter viaggiare, visitare, vivere emozioni positive ed è quindi necessario continuare a investire in questa direzione per dare occasioni, creare nuove opportunità per le persone e per i nostri territori. Il lavoro che, in particolare Enac porta avanti ormai da diversi anni, è davvero prezioso e ci ricorda che la strada da percorrere per il futuro, con sempre più coraggio, è quella della collaborazione a tutti i livelli - Istituzioni, associazioni, mondo privato e del privato sociale. Insieme possiamo fare sempre di più per migliorare la qualità di vita di ogni persona e rispondere al meglio ai bisogni di ciascuno"."Il Ministro Alessandra Locatelli che da tutti è riconosciuta per la sensibilità rispetto ai temi dell'inclusione – ha detto il– con la sua presenza ha voluto valorizzare l'iniziativa dell'Enac che deve il successo al coinvolgimento degli operatoriaerei. In particolare grazie all'impegno di ITA Airways abbiamo realizzato la Safety Briefing Card e Air Dolomiti, Aero Italia, Sky Alps e Neos ci supportano in questo percorso insieme al mondo delle associazioni del terzo settore. Accessibilità, inclusione e sostenibilità sonole parole chiave della visione Enac per la mobilità del futuro: il trasporto aereo è un ponte immateriale tra culture e Paesi e come tale deve essere alla portata di tutti, nessuno escluso. In sinergia con le istituzioni, gli operatori e le associazioni che si occupano di disabilità progettiamo un Paese al passo con i tempi. Insieme cerchiamo le soluzioni migliori per agevolare il viaggio aereo di tutti i passeggeri, a maggior ragione di quelli più fragili, per rendere piacevole l'esperienza del volo. Tutto ciò è un elemento di contaminazione che fa emergere la cultura dell'attenzione e del rispetto dei passeggeri a ridotta mobilità che, con pari dignità di tutti gli altri, fanno parte del business del trasporto aereo che ha la capacità di far emergere una comunità inclusiva e solidale che non lascia nessuno indietro".Ilvede la partecipazione di rappresentanti del Ministero per le Disabilità, di tutti i gestori aeroportuali, delle associazioni Assaeroporti e Aeroporti 2030, di IATA (International Air Transport Association), IBAR, ITA Airways, Air Dolomiti, Aero Italia, Sky Alps e Neos, AICALF, delle principali Associazioni nazionali che si occupano di disabilità: FISH, FIABA, FAND, ANGLAT, Assofly, l'UICI e, per la prima volta sono state coinvolte le Associazioni e le Federazioni dei tour operator e delle agenzie di vendita: FIAVET, ASTOI, FTO, AIDIT, MAAVI e ASSOVIAGGI