In rosso tutti i mercati europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.Ancora tesi gli investitori, cauti in attesa di capire che direzione prenderà la nuova- soprattutto in tema di politiche commerciali - e come si risolverà la crisi politica tedesca.Guardando agli, proprio dallaè arrivato il dato sull 'inflazione di ottobre , in leggera crescita rispetto a quella di settembre, che non sembra comunque in grado di modificare la politica monetaria della BCE. Sempre in Germania si attende la pubblicazione dell’, che misura le aspettative a 6 mesi di analisti finanziari e investitori istituzionali sull’economia tedesca.Dalsegnali negativi arrivano invece dal mondo del lavoro Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L'è in calo (-0,98%) e si attesta su 2.594 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,17 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +120 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,60%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,76%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,70%, escende dell'1,06%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.276 punti.Negativo il(-0,81%); come pure, variazioni negative per il(-0,94%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,42%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,32%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%.Composta, che cresce di un modesto +1,36%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,74%.Calo deciso per, che segna un -3,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,97%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,49%.del FTSE MidCap,(+5,77%),(+4,12%),(+2,69%) e(+2,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,51%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,15%.