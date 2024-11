Italgas e SOCAR siglano un Cooperation Agreement alla COP29

Italgas

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, e(State Oil Company of Azerbaijan Republic) hanno firmato, nel contesto di, unche rilancia e rafforza la collaborazione tra i due gruppi industriali. L'intesa è stata sottoscritta da Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, e Elshad Nassirov, Vicepresidente di SOCAR responsabile per il gas.Tra i principali ambiti di collaborazione figurano loper incentivare la transizione energetica e la digitalizzazione, con particolare attenzione alla decarbonizzazione delle infrastrutture tramite il rilevamento delle dispersioni di gas con tecnologia Picarro e alla digitalizzazione dei processi sfruttando la metodologia agile, adottata dal 2018 nella digital factory di Italgas.L'intesa scaturisce dall', l'ente responsabile della distribuzione e vendita di gas naturale nella Repubblica dell'Azerbaigian, per l'individuazione di dispersioni nella rete gas azera e la riduzione delle emissioni attribuibili al settore della distribuzione. A tale scopo è già in utilizzo in fase pilota la tecnologia CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) di Picarro."Crediamo fortemente nel valore della cooperazione e del confronto a livello globale - ha dichiarato l'AD- per accelerare sulla via della transizione al net zero. Siamoche, come noi, considera l'innovazione tecnologica e la sostenibilità pilastri fondamentali della crescita. In questo contesto, l'accordo ha un rilievo strategico poiché ci permetterà di ampliare le risorse da destinare allo studio di soluzioni breakthrough e di esplorare nuove tecnologie che ci permetteranno rafforzare ulteriormente la leadership unanimemente riconosciutaci a livello globale nel settore della distribuzione del gas".