Simone, iniziata consegna nuovo impianto di stampa digitale dell'agevolazione ZES

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, comunica che, in data odierna, è iniziata la consegna del nuovooggetto della richiesta di agevolazione fiscale ZES e Transizione 4.0. I beni e le parti accessorie del nuovo impianto, agevolabili ai fini ZES, saranno recapitati entro venerdì 15 novembre, termine ultimo previsto dalla normativa di riferimento, al fine di godere delsulla maggior parte possibile dell’investimento realizzato, pari a circa"La società è molto attenta a cogliere le opportunità offerte dal mercato e dalla normativa di riferimento per le piccole e medie imprese - ha commentato, presidente e amministratore delegato di Simone -. In questo caso abbiamo deciso di ricorrere alle agevolazioni fiscali previste da ZES e Transizione 4.0 per consolidare il nostro impegno nel campo dell’innovazione digitale. Riuscire a concludere l’operazione nei termini previsti dalla normativa ZES (termine ultimo: 15 novembre 2024), al fine di ottenere il miglior risultato possibile, non era semplice. Ancora una volta sottolineiamo la nostra dinamicità e concretezza. Il nuovo impianto non solo contribuirà ad un significativo aumento della capacità produttiva, ma renderà il procedimento di stampa più efficiente e sostenibile".