Tonfo di Piazza Affari insieme ai mercati europei

(Teleborsa) -, che è stata investita dalle vendite, insieme agli altri mercati di Eurolandia, con gli investitori che guardano con preoccupazione all'insediamento di Trump alla Casa Bianca che ha parlato di nuove tariffe doganali.Lieve calo dell', che scende a quota 1,06. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.601,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,71%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,62%.Sale molto lo, raggiungendo +128 punti base, con un deciso aumento di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,62%.pesante, che segna una discesa di ben -2,13 punti percentuali; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%, e seduta negativa per, che scende del 2,69%. A Milano, forte calo del(-2,15%), che ha toccato 33.607 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 35.738 punti, in forte calo del 2,12%.Ilnella seduta del 12/11/2024 a Piazza Affari è stato pari a 3,32 miliardi di euro, con un incremento di ben 625,1 milioni di euro, pari al 23,19%, rispetto ai precedenti 2,7 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi., segna un buon incremento, che riporta un +1,09% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,15%.Sensibili perdite per, in calo del 5,48%.In apnea, che arretra del 4,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,24%.del FTSE MidCap,(+10,70%),(+9,79%) e(+6,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,65%.