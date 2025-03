Borse europee toniche, a Milano corrono MPS e Mediobanca

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nel frattempo, seduta in rialzo anche a Wall Street.Oggi non sono stati pubblicati dati macro rilevanti in Eurozona; l'Istat ha(da +1,5% del mese precedente), con la la stima preliminare che era +1,7%. Negli USA, le vendite al dettaglio febbraio hanno rimbalzato meno delle attese, l'Empire State index di marzo è crollato a -20 punti e le scorte dell'industria sono aumentate secondo le attese a gennaio.La settimana sarà ricca di, tra cui la Federal Reserve (l'attenzione sarà rivolta alla comunicazione di Jerome Powell sui futuri tagli dei tassi e sulle proiezioni economiche), la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra, che dovrebbero lasciare invariati i loro tassi di riferimento. Tra le altre, sono attesi invece interventi in Svizzera e Svezia.Sul fronte geopolitico, il presidente degli Stati Unitiha annunciato che martedìper porre fine alla guerra in Ucraina. Sempre dall'America, pesano i commenti del segretario del Tesoro Scott Bessent che hanno alimentato i timori di un rallentamento dell'economia.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.993,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,99%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +107 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,86%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,49%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,73% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. Guadagni frazionali per il(+0,6%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,26%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,44%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,82%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,42%.avanza dell'1,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,81%. Tentenna, che cede l'1,14%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.del FTSE MidCap,(+7,91%),(+5,64%),(+4,50%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,36%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,16%. Scende, con un ribasso del 4,38%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,59%.