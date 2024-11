UIHC, ordini per 35 miliardi di dollari in IPO sul Saudi Exchange

(Teleborsa) - United International Holding Company (), la società madre di United Company for Financial Services (Tas'heel) e Procco Financial Services, uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari al consumo conformi alla Sharia in Arabia Saudita, ha concluso con successo il processo di bookbuilding per l'offerta pubblica inizialeIlper l'offerta è stato fissato a 132 SAR per azione, che è al limite superiore dell'intervallo di prezzo precedentemente annunciato per l'IPO, il che implica una capitalizzazione di mercato di 3.300 milioni SAR (circa 880 milioni di dollari) alla quotazione. Gliregistrati durante il bookbuilding istituzionale si sono attestati a circa 131 miliardi SAR (35 miliardi di dollari), rappresentando una copertura di 132 volte.Ildurerà 2 giorni, a partire da martedì 19 novembre 2024 e terminerà mercoledì 20 novembre 2024. Le allocazioni finali dovrebbero essere annunciate lunedì 25 novembre 2024. Si prevede che la negoziazione delle azioni della società sulla Borsa saudita inizierà dopo il soddisfacimento di tutti i requisiti pertinenti.