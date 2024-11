Fiera Milano migliora la guidance dopo 9 mesi in crescita

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso iconConsolidati pari a 184,5 milioni di euro, in aumento di 6,7 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2023. Nel periodo si sono svolte 51 manifestazioni fieristiche (30 in Italia e 21 all'estero, 32 direttamente organizzate e 19 ospitate) e 96 eventi congressuali (di cui 37 con annessa area espositiva) per un totale di 1.195.795 metri quadrati totali occupati.L'consolidato dei primi nove mesi ammonta a 62,4 milioni di euro con una variazione positiva di 6,3 milioni di euro rispetto al dato registrato nell'analogo periodo dell'esercizio precedente (56,2 milioni di euro). Ilammonta a 15,6 milioni di euro (in crescita di 8,4 milioni di euro rispetto a 7,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023).L'al 30 settembre 2024, non comprensivo della lease liability IFRS 16, presenta una disponibilità finanziaria netta di 51,8 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 80,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023."Siamoottenuti nei primi nove mesi del 2024, che evidenziano una crescita significativa anche in un contesto sfidante", ha commentato l'. L'espansione internazionale, in particolare in Brasile, ha superato le aspettative, con nuovi eventi che hanno dato un forte contributo al nostro percorso di crescita - ha aggiunto - Questi risultati ci permettono di rivedere al rialzo le stime per il 2024, prevedendo una crescita significativa sia nei ricavi che nell'EBITDA. Anche la disponibilità finanziaria netta è attesa in ulteriore miglioramento".Il gruppo ritiene di poter- già riviste al rialzo nel primo semestre - prevedendo al 31 dicembre 2024: ricavi nel range 255-265 milioni di euro (rispetto al precedente range di 250-255 milioni di euro); EBITDA nel range 75-80 milioni di euro (rispetto al precedente range 70-75 milioni di euro); Disponibilità Finanziaria Netta nel range di 65-70 milioni di euro rispetto alle precedenti stime iniziali di 60-65 milioni di euro.