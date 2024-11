In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di correzione per Wall street che ha chiuso le contrattazioni ancora in ribasso sulla scia di qualche presa di profitto dopo i guadagni della scorsa settimana. La cautela si impone anche in vista della pubblicazione dei dati sull'inflazione.A Wall Street, ilè in calo (-0,86%) e si attesta su 43.911 punti in chiusura; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.984 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,17%); come pure, sulla parità l'(-0,12%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,51%) e(+0,45%). Nel listino, i settori(-1,57%),(-1,34%) e(-1,13%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+3,88%),(+1,22%),(+1,00%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,55%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,54%.Tra i(+5,77%),(+4,76%),(+4,38%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,14%.Scende, con un ribasso del 6,15%.Crolla, con una flessione del 4,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,05%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 221K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,15 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,74%).