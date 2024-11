Landi Renzo, CdA approva termini aumento capitale in opzione e riservato

Landi Renzo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dile condizioni dell’di euro, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società,– Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa", da liberarsi mediante conferimenti per cassa, in entrambi i casiIn particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diordinarie LandiRenzo, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e con godimento regolare,agli azionisti aventi dirittoordinarie Landi Renzo possedute, eprive di valore nominale, non quotate e, in tutto e/o in parte in azioni ordinarieIn entrambi i casi ilper ciascuna nuova azione, di cui 0,050 euro da imputarsi a capitale sociale ed 1,934 euro a sovrapprezzo. Pertanto, ildell’offerta relativa all’Aumento di Capitale in Opzione sarà pari aIl prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie e delle azioni di categoria speciale incorpora uno sconto di circa lo 0,42% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie Landi Renzo calcolato sulla base dei prezzi ufficiali medi ponderati degli ultimi 3 mesi.E' stato inoltresubordinatamente al rilascio da parte della CONSOB del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle nuove azioni ordinarie Landi Renzo.di capitale in opzione penderà il via ilmentre la data di. Il periodo diva dal 25 novembre