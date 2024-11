Mercati UE deboli. Piazza Affari sopra la parità grazie alle banche

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

BPER

Banca MPS

Recordati

STMicroelectronics

Pirelli

DiaSorin

Hera

De' Longhi

Maire

Technogym

D'Amico

Ariston Holding

Technoprobe

Cembre

Ferretti

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che riesce a terminare la giornata sopra la parità grazie alla buona prestazione delle banche. Gli investitori continuano a guardare agli sviluppi politici statunitensi, con il neoeletto Donald Trumo che si sta occupando della formazione del governo, non placando il timore di nuove tensioni sul fronte degli scambi commerciali.Sul fronte macroeconomico, innel 3° trimestre il è salito al 7,4% dal 7,3% del periodo antecedente. Negli, a ottobre, l' è risultata in linea con le attese: l'indice headline ha mostrato variazioni di +0,2% m/m (come a settembre) e di +2,6% a/a (da +2,4% precedente) e il CPI core di +0,3% m/m e di +3,3% a/a (come a settembre).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,40%.Si riduce di poco lo, che si porta a +126 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,63%.poco mosso, che mostra un -0,16%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,06%, e resta vicino alla parità(-0,14%).Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,3%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 35.837 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); leggermente negativo il(-0,31%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 13/11/2024 è stato pari a 2,76 miliardi di euro, in calo del 17,94%, rispetto ai 3,37 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,5 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,57%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,98%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,85%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,67%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,38%. Calo deciso per, che segna un -3,14%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.del FTSE MidCap,(+6,26%),(+2,36%),(+1,63%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,12%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,77%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,65%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,23%.