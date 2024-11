Deloitte: 13,6 miliardi di euro (+26%) il valore complessivo delle IPO in Europa nel primo semestre 2024

(Teleborsa) - Nelil valore complessivo delle, segnando un incremento del 26% rispetto all'intero 2023. Le dimensioni delle operazioni sono aumentate, con una raccolta media di circa 192 milioni di euro, grazie anche alla ripresa delle IPO delle società partecipate dai fondi di private equity.È quanto emerge dal report diuna ricerca sviluppata dal team Deloitte Capital Market sull’in particolare delle IPO, nel primo semestre dell’anno."Rispetto ai dati europei il mercato italiano ha vissuto una fase di attesa – ha commentato– Quest’anno in Italia. Il capitale raccolto è sensibilmente inferiore rispetto a quello dello scorso anno, che era stato trainato da 4 grandi operazioni sul mercato principale che avevano generato una raccolta pari a 1,3 miliardi, oltre l’80% del capitale complessivamente raccolto nell’anno. Anche sul segmento EGM le operazioni del primo semestre 2024 sono state caratterizzate da una raccolta media minore rispetto allo scorso anno. Nonostante la fase vissuta dal mercato finora,grazie alla nutrita pipeline di operazioni, sia sul mercato italiano che europeo e alla prospettiva di una politica monetaria meno restrittiva. Tuttavia, permangono rischi legati alla situazione geopolitica e al rischio di crescente protezionismo, che potrebbero influire sull’andamento e sulla volatilità dei mercati in taluni settori.""In aggiunta, le recenti misure di iniziativa pubblica a sostegno delle IPO, quali ad esempio il, oltre alla conferma delprorogata anche per il 2025 – ha proseguito Davide Bertoia – rendono particolarmente favorevole l’avvio di progetti di quotazione in Borsa.""Una preparazione strutturata e avviata con sufficiente anticipo – ha commentato- è sempre più fondamentale per le aziende che hanno come obiettivo la. Tale approccio permette di accorciare i tempi dell’operazione e consente agli imprenditori e al management di, nelle fasi chiave della transazione, sulle tematiche più funzionali a far emergere tutto il valore della società e ad attirare investitori"."Sulla base di una ricerca Deloitte tra le società quotate su Borsa Italiana dal 2010 al 2023 - ha proseguito Gabriele Arioli - si evidenzia come, nonostante presentassero in avvio del processo di IPO risultati finanziari interessanti,. In alcuni casi, la mancata preparazione e idoneità ai requisiti regolatori richiesti ha comportato lo slittamento dell’operazione con impatti rilevanti sia economici sia di impegno profuso del management che viene così distolto dalle attività a maggior valore aggiunto."Per le imprese le principali aree di intervento necessarie per poter avviare con successo un’operazione straordinaria (IPO o M&A) sono: la mancanza di un Piano Industriale robusto e supportato da analisi del mercato di riferimento da consentirne l’utilizzo nel processo di due diligence propedeutico all’operazione; l’assenza di sistemi di consolidamento e di predisposizione della reportistica in modo automatizzato e tempestivo; la necessità di rendere il sistema di controllo interno adeguato ai requisiti da società quotata; la necessità di rivedere l’ampiezza e la struttura dell’informativa finanziaria storica per renderla adeguata agli standard richiesti dagli investitori e dal mercato finanziario."Alla luce dell’analisi dell’attuale contesto di mercato – ha continuato Gabriele Arioli - abbiamo realizzatoun innovativo tool che permette a imprenditori, top manager ma anche a investitori istituzionali di ottenere una valutazione personalizzata sul grado di preparazione e di adeguatezza ai requisiti richiesti delle società rispetto alle operazione straordinarie, sia IPO sia M&A".Grazie a questo strumento, le aziende italianenell’effettuare un’operazione straordinaria con una conseguente e tempestiva identificazione in anticipo dei passi necessari per prepararsi all’operazione stessa. IPO Scanner, attraverso l’analisi di otto aree chiave dei processi di finanza straordinaria, permette di ottenerecon indicazione di consigli utili sulla base delle best practice e delle azioni necessarie da effettuare in vista dell’operazione.