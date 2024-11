Fitto, il sostegno di Federalimentare: “Prospettive importanti per la filiera. Ruolo Vice Presidente garantirebbe attenzione a istanze italiane”

(Teleborsa) -si augura che vengano superate le perplessità che finora hanno impedito la nomina ufficiale del Commissario designato italiano allee allaLo riferisce in una nota la stessa Federazione dell’industria degli alimenti e delle bevande."Riteniamo molto importante che il Ministro per gli Affari Europei possa insediarsi a pieno titolo a Bruxelles – dichiara il– soprattutto in considerazione del grande lavoro che, in collaborazione con il Commissario all’Agricoltura Christophe Hansen, potrebbe svolgere aAuspichiamo anche che all’onorevole Fitto venga confermato il ruolo di Vice Presidente Esecutivo della Commissione, così da garantire la piena considerazione delle istanze del nostro Paese da parte dell’esecutivo comunitario"."L’– conclude Mascarino – costituisce un interesse nazionale di primaria rilevanza, non solo per il ruolo fondamentale dell’alimentazione nella società, ma anche perché vero e proprio traino dell’economia del Paese, di cui costituisce il primo settore manifatturiero. Auspichiamo pertanto checapace di scongiurare un ridimensionamento del ruolo cruciale che il candidato italiano potrebbe rivestire nella nascente Commissione Europea".