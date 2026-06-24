Milano 15:22
51.674 -0,67%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 15:22
10.428 -0,01%
Francoforte 15:22
24.613 -1,13%

Haiki+, Malgarini nuovo consigliere dopo dimissioni vice presidente Giovannini

Finanza
Haiki+, Malgarini nuovo consigliere dopo dimissioni vice presidente Giovannini
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Haiki+ ha deliberato di cooptare Federico Malgarini, nuovo consigliere, in sostituzione del vice presidente e consigliere Stefano Giovannini, il quale ha presentato le proprie dimissioni il 22 giugno scorso per motivi personali.

Malgarini - riporta una nota - ricopre da maggio l’incarico di chief of business development officer dopo una decennale esperienza in seno al gruppo come head of financial planning e di chief financial officer.
Condividi
```