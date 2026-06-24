Haiki+, Malgarini nuovo consigliere dopo dimissioni vice presidente Giovannini

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Haiki+ ha deliberato di cooptare Federico Malgarini, nuovo consigliere, in sostituzione del vice presidente e consigliere Stefano Giovannini, il quale ha presentato le proprie dimissioni il 22 giugno scorso per motivi personali.



Malgarini - riporta una nota - ricopre da maggio l’incarico di chief of business development officer dopo una decennale esperienza in seno al gruppo come head of financial planning e di chief financial officer.

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