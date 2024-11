General Mills acquisisce asset Whitebridge Pet Brands per 1,45 miliardi di dollari

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha stipulato un accordo definitivo perl'attività di alimentazione per gatti e trattamento per animali domestici dida NXMH in una transazione valutataL'attività, che include il, è leader di crescita nei segmenti di alimentazione per gatti e trattamento per animali domestici, che insieme rappresentano 24 miliardi di dollari di vendite al dettaglio all'interno della più ampia categoria di alimenti per animali domestici degli Stati Uniti da 52 miliardi di dollari.Con questa transazione, General Mills porta avanti ulteriormente la sua strategia Accelerate,, sulle piattaforme globali e sui marchi locali di punta per guidare una crescita sostenibile e redditizia e rendimenti di alto livello per gli azionisti nel lungo termine."L'acquisizione del portafoglio Tiki Pets e Cloud Star- ha affermato Jon Nudi, group president, North America Pet, International, and North America Foodservice, General Mills - Questi marchi completano il nostro portafoglio Blue Buffalo e ci aiuteranno a crescere gradualmente nell'alimentazione per gatti e nei trattamenti per animali domestici".