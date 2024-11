Limita le perdite Wall Street. Focus su dati macro e dichiarazioni Fed

Disney

Tapestry

Capri

General Mills

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Walt Disney

Chevron

3M

Apple

Cisco Systems

Salesforce

IBM

Boeing

ASML Holding

DexCom

Datadog

Sirius XM Radio

Tesla Motors

Fortinet

MercadoLibre

Charter Communications

(Teleborsa) -, con gli investitori che analizzano i dati macroeconomici e le dichiarazioni dei banchieri centrali per avere indizi sullada parte della Fed il mese prossimo. È importante "continuare a prestare attenzione a entrambi i lati del nostro mandato", ha detto Adriana Kugler, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve.Prima della campanella è emerso che l'indice dei aumentato leggermente più delle attese a ottobre. Inoltre, le domande distatunitensi sono scese al livello più basso da maggio la scorsa settimana.Sul fronte politico, i media statunitensi hanno assegnato il controllo della Camera dei rappresentanti ai repubblicani (il conteggio in alcuni Stati era proseguito per i margini sottili tra gli sfidanti), anche se con un margine sottile. Laconferisce al presidente Donald Trump un potere significativo per attuare il suo programma.Per quanto riguarda leha riportato entrate e utili migliori del previsto nel quarto trimestre, rafforzati in particolare dalla buona prestazione dello streaming.Sul fronte dell'hanno annullato la loro fusione dopo che l'accordo è stato bloccato dalla Federal Trade Commission.ha stipulato un accordo per acquisire l'attività di alimentazione per gatti e trattamento per animali domestici in Nord America di Whitebridge Pet Brands in una transazione valutata 1,45 miliardi di dollari.Guardando aidel listino USA, ilscende a 43.846 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.966 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,23%.Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i(-1,49%),(-0,87%) e(-0,83%).Al top tra i(+6,94%),(+1,11%),(+0,90%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,54%.scende del 2,25%. Calo deciso per, che segna un -1,81%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,68%.Tra i(+4,89%),(+3,61%),(+3,43%) e(+3,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,38%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,18%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,17%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,89%.